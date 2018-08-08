Tur için her şeyi yapacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-0 yenilgiyle sona eren Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "İlk yarı hem defansif anlamda iyiydik, hem ede ilerde baskı yaptık. 2. yarıda ise sadece defansif anlamda iyiydik. 2. yarıda ilerde top tutamadık. Belki de buna gücümüz yetmedi" dedi



1-0 İYİ DEĞİL, ÇOK DA KÖTÜ DEĞİL!

Özellikle ilk yarıda neler yapabileceklerini gösterdiklerini belirten Cocu, "2. yarıda Benfica oyunu adım adım kalemize itti. Topu tutabilseydik baskıyı kırardık. 1-0 iyi bir sonuç değil. Ama çök da kötü değil" ifadesini kullandı.



GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR

Cocu sözlerine şöyle devam etti: Evimizde oynayacağımız maç elbette daha farklı olacak. Geliştirmemiz gereken şeylerin de farkındayız. Evimizdeki rövanşta tamemen dolu tribünler bu kez bizim için çalışacak.



ATMOSFER BU KEZ BİZE ÇALIŞACAK

Önünümdeki hafta tüm gücümüzle ve isteğimizle sahada olacağız. Ve tur için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızın harika bir atmosfer oluşturacağından eminim. Onlara da bizlere de çok iş düşüyor.







87'DE GİREN BARIŞ 90'DA ATIYORDU!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Barış Alıcı 87. dakikada oyuna girdi. Genç futbolcu 90. dakikada Benfica tribünlerinin yüreğini ağzına getirdi. Barış'ın, 20 metreden çektiği harika şut üst direği adeta sıyırarak auta çıktı. Barış kısa sürede klasını yine gösterdi