Paolo Hurtado resmen Atiker Konyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, geçen sezon Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Osman Koçak, "Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.