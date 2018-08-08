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resmen ’da

Paolo Hurtado resmen Atiker Konyaspor’da
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, geçen sezon Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Osman Koçak, "Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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