Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, geçen sezon Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Osman Koçak, "Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Paolo Hurtado resmen Atiker Konyaspor’da
Etiketler: Atiker Konyaspor , süper lig , Paolo Hurtado
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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