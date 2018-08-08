Trabzonspor'un transfer etmek istediği Panamalı kanat oyuncusu Jose Luis Rodriguez için kulübü KAA Gent takımının 200 bin Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarını da takibe alan Rodriguez için görüşmeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu yürütüyor.
Luis Rodriguez 200 bin euro
Panamalı oyuncu için kulübünün istediği bonservis belli oldu
Etiketler: Luis Rodriguez , Trabzonspor , Panamalı
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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