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200 bin euro

oyuncu için kulübünün istediği bonservis belli oldu

Luis Rodriguez 200 bin euro
Trabzonspor'un transfer etmek istediği kanat oyuncusu Jose için kulübü KAA Gent takımının 200 bin Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. 'un sosyal medya hesaplarını da takibe alan Rodriguez için görüşmeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu yürütüyor.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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