Kiko Casilla sürprizi

Beşiktaş transfer arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Yardımcı hoca Guti'nin önerisiyle Siyah-Beyazlı yönetim Real Madrid'de ikinci kaleci olan 31 yaşındaki Kiko Casilla için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Bu oyuncuya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.
ORMAN, GÜNEŞ'LE GÖRÜŞTÜ
Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'le yaptığı görüşme sonrasında kaleci konusunda fikir alışverişi yaptığı belirlendi. İkilinin yabancı bir kaleci konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.
GEÇEN SEZON 17 MAÇTA OYNADI
Bu görüşmenin ardından Guti'nin tavsiye ettiği Kiko Casilla için harekete geçme kararı alındı. İspanyol kaleci geçtiğimiz sezon La Liga'da 10, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıktı
BU HAFTA TEKLİF YAPILACAK
Ospina'da yaşanan belirsizlik nedeniyle Casilla'yı listenin başına alan Siyah- Beyazlı yönetimin bu hafta içersinde Real Madrid'e kiralama teklif yapacağı öğrenildi.
ORMAN, GÜNEŞ'LE GÖRÜŞTÜ
Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'le yaptığı görüşme sonrasında kaleci konusunda fikir alışverişi yaptığı belirlendi. İkilinin yabancı bir kaleci konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.
GEÇEN SEZON 17 MAÇTA OYNADI
Bu görüşmenin ardından Guti'nin tavsiye ettiği Kiko Casilla için harekete geçme kararı alındı. İspanyol kaleci geçtiğimiz sezon La Liga'da 10, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıktı
BU HAFTA TEKLİF YAPILACAK
Ospina'da yaşanan belirsizlik nedeniyle Casilla'yı listenin başına alan Siyah- Beyazlı yönetimin bu hafta içersinde Real Madrid'e kiralama teklif yapacağı öğrenildi.
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