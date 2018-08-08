Galatasaray ligdeki açılış maçlarına iyi bir başlangıç yapıyor. Ankaragücü ile cuma günü karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Cimbom lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 23 karşılaşmadan 11'ini kazandı, 7'sini yitirdi. Galatasaray 5'inde berabere kaldı. Aslan 60 sezondaki ilk hafta maçlarından 8'inde gol atamadı.
Galatasaray sezona çok iyi başlıyor
Cimbom ligdeki açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi ve 8 mağlubiyet aldı
Etiketler: cimbom , Galatasaray
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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