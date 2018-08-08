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sezona çok iyi başlıyor

ligdeki açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi ve 8 mağlubiyet aldı

Galatasaray sezona çok iyi başlıyor
Galatasaray ligdeki açılış maçlarına iyi bir başlangıç yapıyor. Ankaragücü ile cuma günü karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı. lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 23 karşılaşmadan 11'ini kazandı, 7'sini yitirdi. 5'inde berabere kaldı. Aslan 60 sezondaki ilk hafta maçlarından 8'inde gol atamadı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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