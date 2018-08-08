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Burnley M.City’den ’ı transfer etti

Burnley M.City’den Joe Hart’ı transfer etti
'in Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Manchester City'den kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattı. Burnley Kulübü, 31 yaşındaki İngiliz file bekçisi Hart ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Burnley'nin Hart için City'ye 3,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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