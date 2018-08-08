Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Manchester City'den kaleci Joe Hart'ı kadrosuna kattı. Burnley Kulübü, 31 yaşındaki İngiliz file bekçisi Hart ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Burnley'nin Hart için City'ye 3,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
Burnley M.City’den Joe Hart’ı transfer etti
Etiketler: Joe Hart , Medipol Başakşehir , Manchester City , UEFA
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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