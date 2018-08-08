Ali’den bronz madalya

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metrede milli sporcumuz Jak Ali Harvey bronz madalya kazandı. Ali Havey yarış sonunda sevincini, ay-yıldızlı bayrağımızla tur atarak yaşadı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonada 100 metre finalinde yarışan bir diğer sporcumuz Emre Zafer Barnes ise dereceye girmeyi başaramadı. Öte yandan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda dün erkeklerde engelli 400 metrede yarı finalinin üçüncü serisinde Yasmani Copello, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale kaldı. Capello, 400 metre engelli finalinde yarın piste çıkacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonada 100 metre finalinde yarışan bir diğer sporcumuz Emre Zafer Barnes ise dereceye girmeyi başaramadı. Öte yandan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda dün erkeklerde engelli 400 metrede yarı finalinin üçüncü serisinde Yasmani Copello, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale kaldı. Capello, 400 metre engelli finalinde yarın piste çıkacak.
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