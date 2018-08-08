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Ali’den

erkekler finalinde milli atlet aldı

Ali’den bronz madalya
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler de milli sporcumuz Jak Ali Harvey kazandı. Ali Havey yarış sonunda sevincini, ay-yıldızlı bayrağımızla tur atarak yaşadı.

'nın başkenti 'de düzenlenen şampiyonada 100 metre finalinde yarışan bir diğer sporcumuz Emre Zafer Barnes ise dereceye girmeyi başaramadı. Öte yandan 'nda dün erkeklerde engelli 400 metrede yarı finalinin üçüncü serisinde Yasmani Copello, 48.88'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale kaldı. Capello, 400 metre engelli finalinde yarın piste çıkacak.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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