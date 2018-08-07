Gözler Eljif Elmas’da

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun cesur bir kararla 11'e yerleştirdiği ve orta sahanın liderliğini verdiği Eljif Elmas'ın bu geceki Benfica sınavında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe formasıyla ilk kez bu kadar zorlu bir maça çıkacak olan Eljif'in göstereceği performans çok kritik öneme sahip.



ELJIF: BAŞARACAĞIZ

Birçok menajer ve kulüp temsilcisinin özel olarak 18 yaşındaki yıldızı izlemek için Luz Stadı'nda olacağı da gelen haberler arasında. Türk asıllı Makedon futbolcu, "Hepimiz bu maça odaklandık. İyi bir sonuçla Kadıköy'e dönmek istiyoruz. Bunu başaracağız" dedi.