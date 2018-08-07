UEFA Şampiyonlar Ligi 3. in eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Porteki ekibi Benfica'ya konuk oluyor. 22.00'da Estadio da Luiz'de oynanacak bu karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

BENFICA - FENERBAHÇE

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 30 ÖN ELEME MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.

SON 3 TURU GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi. Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.



BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için 3. ön eleme maçına çıkacak. Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya konuk olacak. Benfica - Fenerbahçe maçı bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ!

Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i ise şu şekilde:

Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Giuliano, Barış Alıcı, Valbuena, Alper Potuk





BENFICA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Vlachodimos, Almeida, Vieira, Dias, Grimaldo, Fejsa, Salvio, Pizzi, Fernandes, Cervi, Ferreyra