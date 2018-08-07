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Biz seni kaleci diye almadık

Haziran'da başlayan kriz çözülemedi. Geçen hafta yönetimle bir kez daha görüşen “29 gol attım istiyorum” dedi... Yönetim “Biz seni kaleci diye almadık” cevabını verdi. maçı bardağı taşırdı... Menajeri “Acil” koduyla ’a çağrıldı...

Biz seni kaleci diye almadık
Süper Kupa finalinde 120 dakika boyunca geçen sezonu mumla aratan, eski heyecanından eser olmayan ve atamadığı penaltıyla takımının yenilmesine sebep olan Bafetimbi Gomis, 2 aydan uzun bir süredir Sarı- Kırmızılı yönetimin başını ağrıtıyor. Ücretine isteyen Gomis, 'ret' cevabına rağmen hala ısrar ediyor.

BİR ADIM BİLE GERİ ATMADI
Yönetimin ​Gomis ile geçtiğimiz hafta içinde tekrar bir araya geldiği de öğrenildi. bu görüşmede "29 gol attım. Zam istiyorum" diyerek talebini yineledi. Yönetimin buna karşılığı da ilginç oldu.

​VERDİĞİ CEVAP BARDAĞI TAŞIRDI
Senin işin bu. Seni kaleci olarak almadık! Eğer kötü bir sezon geçirseydin ücretinde indirime gidecek miydin" cevabına " her zaman almak vardır" karşılığı veren Gomis bardağı iyice taşırdı.

GEREKİRSE YOLLAR AYRILACAK
Gomis'in menajerinin de 2020'de bitecek sözleşmeyi uzatmak istemesi başka bir poblem olarak duruyor. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis'i acil koduyla 'a çağırdı.

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