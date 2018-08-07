Benfica - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya... 2008-2009 sezonundan bu yana Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamayan sarı-lacivertliler, büyük özlemi dindirme hedefinde zorlu rakibini geçmeye çalışacak.

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BENFİCA - FENERBAHÇE

STAT: Estadio da Luz

HAKEM: Aleksei Kulbakov (Belarus)

SAAT: 22:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BENFİCA: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Ferreyra

TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Alper, Dirar, Valbuena, Giuliano

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

PHİLLİP COCU AYEW'İ BENFİCA KARŞISINDA RİSKE ETMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'in Benfica maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Caglilari maçında yaşadığı sakatlık sonrası idmanlarda yer almayan Andre Ayew'in durumu belli oldu. Gana'lı yıldız Benfica maçı kadrosunda yer almadı.





Teknik Direktör Phillip Cocu, merakla beklenen Andre Ayew'le ilgili kararını verdi.



Takımla birlikte Lizbon'a götürülen Andre Ayew, Luz Stadı'ndaki son antrenmanda takımla çalışmıştı. Ancak Gana'lı yıldız Benfica maçı kadrosunda yer almadı. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun Ayew'i Kadıköy'deki rövanşa sakladığı ve ayak bileğindeki sakatlık sonrası yıldız oyuncuyu riske etmediği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 30 ÖN ELEME MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.

SON 3 TURU GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi. Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.



BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için 3. ön eleme maçına çıkacak. Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya konuk olacak. Benfica - Fenerbahçe maçı bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.