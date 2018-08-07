Peri Masalı devam ediyor... Akhisarspor yaklaşık 3 ay önce Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. Ege temsilcisi son olarak Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek başarısını sürdürdü. Kadro değeri 18 milyon Euro alan Akigolar'ın, değeri 150 milyon Euro'yu geçen Fenerbahçe ve Galatasaray'ı devirerek iki kupa kazanması dikkatleri çekti. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Akhisar, Süper Kupa'da da ilk kez mutlu sona ulaştı. Teknik Direktörü Safet Susic de kariyerindeki ilk kupasını havaya kaldırdı.
Akhisarspor’dan 3 ayda iki büyük mucize
Değeri 18 milyon Euro olan Ege ekibi, değeri 150 milyon Euro’yu aşan F.Bahçe ve G.Saray’ı devirerek 2 kupa kazandı
Etiketler: Türkiye Kupası , Süper Kupa , UEFA , Teknik Direktörü , Galatasaray , Fenerbahçe , Ege , Değeri , euro , Akhisarspor
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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