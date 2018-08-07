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’dan 3 ayda iki büyük mucize

18 milyon olan ekibi, değeri 150 milyon Euro’yu aşan F.Bahçe ve G.Saray’ı devirerek 2 kupa kazandı

Akhisarspor’dan 3 ayda iki büyük mucize
Peri Masalı devam ediyor... Akhisarspor yaklaşık 3 ay önce Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. temsilcisi son olarak Süper Kupa finalinde Galatasaray mağlup ederek başarısını sürdürdü. Kadro 18 milyon Euro alan Akigolar'ın, değeri 150 milyon Euro'yu geçen Fenerbahçe ve Galatasaray'ı devirerek iki kupa kazanması dikkatleri çekti. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Akhisar, 'da da ilk kez mutlu sona ulaştı. Safet Susic de kariyerindeki ilk kupasını havaya kaldırdı.
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