Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. VIP Tribünü'nde biletler 680 ile 800 arasında geçerken en ucuz bilet 8. kategoride 90 lira olarak belirlendi. 1. kategori biletleri ise 245 TL olacak.
Lask maçı biletleri satışa çıktı
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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