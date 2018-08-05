Yol Durumu
  1. Atiba hutchinson resmi imzayı attı
  2. Levante&Real Sociedad Negredo için geliyor

maçı biletleri satışa çıktı

Lask maçı biletleri satışa çıktı
'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. VIP Tribünü'nde biletler 680 ile 800 arasında geçerken en ucuz bilet 8. kategoride 90 lira olarak belirlendi. 1. kategori biletleri ise 245 TL olacak.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar