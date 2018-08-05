İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Valencia'ya 3-2 mağlup oldu. Everton formasını giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, maçın 17. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden isim oldu. İngilizler'in diğer sayısı 30'da Keane'den geldi. Valencia'ya galibiyeti getiren golleri ise Rodrigo (2) ve Wass kaydetti.
Cenk Tosun’un golü Everton’a yetmedi
Etiketler: Cenk Tosun , İngiltere Premier Lig , Valencia
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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