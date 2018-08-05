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’un golü Everton’a yetmedi

Cenk Tosun’un golü Everton’a yetmedi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, hazırlık maçında İspanyol temsilcisi 'ya 3-2 mağlup oldu. Everton formasını giyen milli futbolcumuz , maçın 17. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden isim oldu. İngilizler'in diğer sayısı 30'da Keane'den geldi. Valencia'ya galibiyeti getiren golleri ise Rodrigo (2) ve Wass kaydetti.
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