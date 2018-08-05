Beşiktaş'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Veli Kavlak için menajerinden flaş bir açıklama geldi. 3.5 yıldır sahalara dönemeyen Veli'nin sakatlığının Beşiktaş'ın o dönemdeki sağlık heyetinin yanlış teşhisi ve tedavisi olduğunu söyleyen Veli'nin menajeri, Ercan Kayhan, futbolcusunun sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili gerekli hukuki da atılacağını söyledi.
Beşiktaş’a şok suçlama
Veli‘nin menajeri, oyuncusunun, sakatlığının uzamasıyla ilgili Beşiktaş’ı suçladı
Etiketler: Veli Kavlak , Beşiktaş
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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