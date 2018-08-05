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’a şok suçlama

Veli‘nin menajeri, oyuncusunun, sakatlığının uzamasıyla ilgili ’ı suçladı

Beşiktaş’a şok suçlama
'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği için menajerinden flaş bir açıklama geldi. 3.5 yıldır sahalara dönemeyen Veli'nin sakatlığının Beşiktaş'ın o dönemdeki sağlık heyetinin yanlış teşhisi ve tedavisi olduğunu söyleyen Veli'nin menajeri, Ercan Kayhan, futbolcusunun sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili gerekli hukuki da atılacağını söyledi.
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