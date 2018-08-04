Son kez Morteza

Kadrosuna Vahid Amiri ve Majid Hosseini'yi katan Trabzonspor, üçüncü İranlı için bastırıyor. Yönetim, bir süredir temaslarını sürdürdüğü ancak transferinde net bir sonuç alamadığı İranlı stoper, Morteza Pouraliganji'ye son bir teklifte bulundu. 26 yaşındaki stopere daha önce 750 bin Euro öneren Fırtına, bu rakamı 850 bin Euro'ya çıkardı
MORTEZA'DAN HABER BEKLENİYOR
TRABZONSPOR yönetiminin Morteza için son teklifinin 850 bin Euro olduğu ve bu rakamın üzerine çıkılmayacağı öğrenildi. İranlı savunma oyuncusunun ise bu teklifi düşünmek için süre istediği öne sürüldü
AMİRİ VE HOSSEİNİ DEVREDE
FIRTINA'NIN kısa bir süre önce renklerine bağladığı İranlı Amiri ve Hosseini'nin milli takımdan arkadaşları olan Morteza'ya Trabzonspor'a gelmesi yönünde baskı yaptığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi
İNGİLİZLER DE İSTİYOR...
2018 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı forması ile başarılı bir performans gösteren Morteza'ya Trabzonspor'un yanı sıra İngiliz takımlarından da teklif var. Brighton, İranlı a oyuncu için temaslarını sürdürüyor.
MORTEZA'DAN HABER BEKLENİYOR
TRABZONSPOR yönetiminin Morteza için son teklifinin 850 bin Euro olduğu ve bu rakamın üzerine çıkılmayacağı öğrenildi. İranlı savunma oyuncusunun ise bu teklifi düşünmek için süre istediği öne sürüldü
AMİRİ VE HOSSEİNİ DEVREDE
FIRTINA'NIN kısa bir süre önce renklerine bağladığı İranlı Amiri ve Hosseini'nin milli takımdan arkadaşları olan Morteza'ya Trabzonspor'a gelmesi yönünde baskı yaptığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi
İNGİLİZLER DE İSTİYOR...
2018 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı forması ile başarılı bir performans gösteren Morteza'ya Trabzonspor'un yanı sıra İngiliz takımlarından da teklif var. Brighton, İranlı a oyuncu için temaslarını sürdürüyor.
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