Yol Durumu
  1. Lens bu kez göze girdi!
  2. Transferi yattı idmana çıktı!

Cyle farkını göstermeye başladı

Torshavn maçında hat-trick yapan Kanadalı, Avrupa’da bunu başaran 2. oldu. , 6 maçta 7 gole ulaştı

Cyle Larin farkını göstermeye başladı
Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta 3 gole imza atan Cyle Larin dikkatleri çekiyor.

GOL MAKİNESİ
Geçen sezonun devre arasında Siyah-Beyazlılar'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda 'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. , bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı.

DEMBA BA'YA ORTAK
6 maçta 7 gol bulan Larin, Avrupa'da Demba Ba'dan sonra hat-trick yapan ikinci Beşiktaşlı unvanını elde etti
Etiketler: , , ,
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar