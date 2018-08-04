Cyle Larin farkını göstermeye başladı

Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta 3 gole imza atan Cyle Larin dikkatleri çekiyor.
GOL MAKİNESİ
Geçen sezonun devre arasında Siyah-Beyazlılar'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı.
DEMBA BA'YA ORTAK
6 maçta 7 gol bulan Larin, Avrupa'da Demba Ba'dan sonra hat-trick yapan ikinci Beşiktaşlı unvanını elde etti
GOL MAKİNESİ
Geçen sezonun devre arasında Siyah-Beyazlılar'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı.
DEMBA BA'YA ORTAK
6 maçta 7 gol bulan Larin, Avrupa'da Demba Ba'dan sonra hat-trick yapan ikinci Beşiktaşlı unvanını elde etti
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