Medipol Başakşehir'in yıldızları Stefano Napoleoni ve Gael Clichy, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek verdi. Napoleoni, "Buradaki insanlar futbol için yaşıyor ve futbolu çok seviyorlar. Böyle bir atmosfere ve bu kadar güzel stadyumlara sahip olmak EURO 2024'ü organize etmek için gereken en önemli şey" dedi.
Napoleoni ve Clichy’den Türkiye’ye büyük destek
Etiketler: Medipol Başakşehir , Türkiye , Futbolu
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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