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Napoleoni ve Clichy’den ’ye büyük destek

Napoleoni ve Clichy’den Türkiye’ye büyük destek
Medipol Başakşehir'in yıldızları Stefano Napoleoni ve Gael Clichy, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek verdi. Napoleoni, "Buradaki insanlar futbol için yaşıyor ve çok seviyorlar. Böyle bir atmosfere ve bu kadar güzel stadyumlara sahip olmak EURO 2024'ü organize etmek için gereken en önemli şey" dedi.
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