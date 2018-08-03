Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı. Başta Barcelona olmak üzere, Roma, PSV gibi takımlar onu yakından takip ediyor. Bir iddiaya göre Barcelona yetkilileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek G.Saray ile masaya oturacak.
Barça Yunus için geliyor!
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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