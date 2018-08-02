Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun yardımcılığına Ronald Koeman'ın ağabeyi Erwin Koeman getirildi.

ERWİN KOEMAN KİMDİR?

Erwin Koeman, orta saha pozisyonunda görev yapmış Hollandalı milli futbolcu ve teknik direktördür. Profesyonel kariyerine 1978 yılında Groningen kulübünde başladı. Daha sonra PSV ve Mechelen kulüplerinde oynadı. Koeman en son Everton takımında görev yapmıştı.

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