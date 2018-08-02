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Philip Cocu'nun yardımcısı belli oldu! kimdir?

Philip Cocunun yardımcısı belli oldu!

'de teknik direktör Cocu'nun yardımcılığına Ronald Koeman'ın ağabeyi getirildi.

ERWİN KOEMAN KİMDİR?
Erwin Koeman, orta saha pozisyonunda görev yapmış Hollandalı milli futbolcu ve teknik direktördür. Profesyonel kariyerine 1978 yılında Groningen kulübünde başladı. Daha sonra PSV ve Mechelen kulüplerinde oynadı. Koeman en son Everton takımında görev yapmıştı.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 10:55
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