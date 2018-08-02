Ofansif orta saha bakıyoruz

Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Umut Nayir ve Enzo Roco için imza töreni düzenlendi. Başkan Orman törende açıklamalar yaptı. Orman transferde önceliğin ofansif orta saha oyuncusu olduğunu söyleyerek, "31 Ağustos'a kadar vaktimiz var" dedi. Orman'ın diğer açıklamaları ise şöyle:
GOMEZ KENDİ GİTMEK İSTEDİ
"Gomez kendi gitmek istedi. Biz de kalmasını istedik. Bana gelmek istiyorum diye bir talebi olmadı. Şu anda öyle bir niyetimiz yok. Beşiktaş'ta 1 sene oynadı ve Ferdinand gibi 1000 senelik bir sevgi yarattı."
TOLGA, FABRİ'DEN DAHA İYİ
"Tolga Zengin müthiş bir kaleci. Fabri'den bile çok daha iyi kaleci. Tolga'nın arkasında durursak iyi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Bursasporlu Harun için için şu anda bir hamlemiz gözükmüyor."
ALİ KOÇ'LA POZİTİF HAVA OLUŞTU
"Futbolda pozitif bir hava oluştu. Bunu F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a borçluyuz. Egosuz bir şekilde bizimle ilgili pozitif sözler kullandı. Bundan dolayı da çok mutluyuz."
SATMAK İÇİN OYUNCU ALMIYORUZ
"Biz hiçbir oyuncuyu satmak için almıyoruz. Avrupa'nın en önemli kulüplerine oyuncu satıyoruz. Transfer yapmak yöneticilerin işidir. Bu konuda dikkatliyiz."
KAGAWA İÇİN SON DÜZLÜK
Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Kagawa için yönetimin bu hafta için Dortmund'la görüşecek.
GOMEZ KENDİ GİTMEK İSTEDİ
"Gomez kendi gitmek istedi. Biz de kalmasını istedik. Bana gelmek istiyorum diye bir talebi olmadı. Şu anda öyle bir niyetimiz yok. Beşiktaş'ta 1 sene oynadı ve Ferdinand gibi 1000 senelik bir sevgi yarattı."
TOLGA, FABRİ'DEN DAHA İYİ
"Tolga Zengin müthiş bir kaleci. Fabri'den bile çok daha iyi kaleci. Tolga'nın arkasında durursak iyi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Bursasporlu Harun için için şu anda bir hamlemiz gözükmüyor."
ALİ KOÇ'LA POZİTİF HAVA OLUŞTU
"Futbolda pozitif bir hava oluştu. Bunu F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a borçluyuz. Egosuz bir şekilde bizimle ilgili pozitif sözler kullandı. Bundan dolayı da çok mutluyuz."
SATMAK İÇİN OYUNCU ALMIYORUZ
"Biz hiçbir oyuncuyu satmak için almıyoruz. Avrupa'nın en önemli kulüplerine oyuncu satıyoruz. Transfer yapmak yöneticilerin işidir. Bu konuda dikkatliyiz."
KAGAWA İÇİN SON DÜZLÜK
Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Kagawa için yönetimin bu hafta için Dortmund'la görüşecek.
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