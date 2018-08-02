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Ofansif orta saha bakıyoruz

öncelikle ofansif orta saha bakıyoruz . Kaleci sorunumuz yok. Tolga bana göre Fabri’den daha iyi bir kaleci. Harun’la ilgili bir hamlemiz yok” "Gomez, 'ta iz bırakmış bir isim ama 'Gelmek istiyorum' diye talebi olmadı. Transferde daha 'a kadar vaktimiz var"

Ofansif orta saha bakıyoruz
Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Umut Nayir ve Enzo Roco için imza töreni düzenlendi. Başkan Orman törende açıklamalar yaptı. Orman önceliğin ofansif orta saha oyuncusu olduğunu söyleyerek, "'a kadar vaktimiz var" dedi. Orman'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

GOMEZ KENDİ GİTMEK İSTEDİ
"Gomez kendi gitmek istedi. Biz de kalmasını istedik. Bana gelmek istiyorum diye bir talebi olmadı. Şu anda öyle bir niyetimiz yok. 'ta 1 sene oynadı ve Ferdinand gibi 1000 senelik bir sevgi yarattı."

TOLGA, FABRİ'DEN DAHA İYİ
"Tolga Zengin müthiş bir kaleci. Fabri'den bile çok daha iyi kaleci. Tolga'nın arkasında durursak iyi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Bursasporlu Harun için için şu anda bir hamlemiz gözükmüyor."

ALİ KOÇ'LA POZİTİF HAVA OLUŞTU
"Futbolda pozitif bir hava oluştu. Bunu F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a borçluyuz. Egosuz bir şekilde bizimle ilgili pozitif sözler kullandı. Bundan dolayı da çok mutluyuz."

SATMAK İÇİN OYUNCU ALMIYORUZ
"Biz hiçbir oyuncuyu satmak için almıyoruz. Avrupa'nın en önemli kulüplerine oyuncu satıyoruz. Transfer yapmak yöneticilerin işidir. Bu konuda dikkatliyiz."



İÇİN SON DÜZLÜK
Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Kagawa için yönetimin bu hafta için Dortmund'la görüşecek.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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