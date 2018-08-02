Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Rummenigge "Mesut Özil, Türk kökenli olduğu için eleştirilmiyor. Bu sadece menajerlerinin anlattığı bir masal. Günümüzde danışmanlar ve menajerler, futbolculardan daha fazla konuşuyor. Bu beni çok sinirlendiren bir durum" diye konuştu. Mesut tartışmaları için "İçi boş laflar" diyen Rummenigge takım başkanı Uli Hoennes'in Mesut hakkındaki hakaret içeren sözlerine ise yorum yapmaktan kaçındı.
Mesele ırk değılmış!
Bayern Münih takımının CEO’su Rummenigge, Mesut’la ilgili akıl almaz iddialarda bulundu: Eleştirimesinin nedeni Türk olması kesinlikle değil. Bu boş bir münkaşa...
Etiketler: mesut özil , Milli Takımı , Bayern Münih
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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