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Mesele ırk değılmış!

takımının CEO’su Rummenigge, Mesut’la ilgili akıl almaz iddialarda bulundu: Eleştirimesinin nedeni Türk olması kesinlikle değil. Bu boş bir münkaşa...

Mesele ırk değılmış!
CEO'su Karl Heinz Rummenigge, Almanya 'nı bırakma kararı alan hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Rummenigge "Mesut Özil, Türk kökenli olduğu için eleştirilmiyor. Bu sadece menajerlerinin anlattığı bir masal. Günümüzde danışmanlar ve menajerler, futbolculardan daha fazla konuşuyor. Bu beni çok sinirlendiren bir durum" diye konuştu. Mesut tartışmaları için "İçi boş laflar" diyen Rummenigge takım başkanı Uli Hoennes'in Mesut hakkındaki hakaret içeren sözlerine ise yorum yapmaktan kaçındı.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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