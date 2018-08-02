Yol Durumu
  1. Alper Fener’i kanatlandırdı
  2. Garay operasyonu

Aslan’ın gözdesi Ndiaye için iddiası

Senegalli yıldızın ’a imza atacağı öne sürüldü

Aslan’ın gözdesi Ndiaye için Everton iddiası
G.Saray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye için 'den kötü haber geldi... İngiliz basınında yer alan haberlerde Stoke City'de forma giyen Ndiaye'yi Preimer Lig ekiplerinden Everton'ın istediği ve iki kulübün büyük oranda anlaştığı iddia edildi. , geçen sezonun devre arasında 'ye sattığı Senegalli orta saha oyuncusunu kiralamak istiyordu.
Etiketler: , , , ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar