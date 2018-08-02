G.Saray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye için İngiltere'den kötü haber geldi... İngiliz basınında yer alan haberlerde Stoke City'de forma giyen Ndiaye'yi Preimer Lig ekiplerinden Everton'ın istediği ve iki kulübün büyük oranda anlaştığı iddia edildi. Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Stoke City'ye sattığı Senegalli orta saha oyuncusunu kiralamak istiyordu.
Aslan’ın gözdesi Ndiaye için Everton iddiası
Senegalli yıldızın Everton’a imza atacağı öne sürüldü
Etiketler: N'Diaye , Stoke City , Everton , Galatasaray , İngiltere
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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