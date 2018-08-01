Beşiktaş'ın yeni transferleri Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için bugün imza töreni düzenlenecek. Vodafone Park'taki basın toplantı salonunda saat 15.00'te başlayacak olan imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'da katılacak.
Yeni transferler bugün imzalıyor
Etiketler: transfer , Fikret Orman , Beşiktaş
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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