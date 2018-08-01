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Yeni ler bugün imzalıyor

Yeni transferler bugün imzalıyor
Beşiktaş'ın yeni leri Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için bugün imza töreni düzenlenecek. Vodafone Park'taki basın toplantı salonunda saat 15.00'te başlayacak olan imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'da katılacak.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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