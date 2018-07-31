Yol Durumu
  1. Kamil Ahmet yine sakatlandı
  2. Roman gibi transfer

Toure için 350 bin Euro

Toure için 350 bin Euro
spor'un önceki gün anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure için kulübüne ödenecek rakamlar belli oldu. Bordo- Mavili kulüpten konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350 bin Euro ve bin sonraki satışından yüzde 20 pay verilecektir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar