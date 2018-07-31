Trabzonspor'un önceki gün anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure için kulübüne ödenecek rakamlar belli oldu. Bordo- Mavili kulüpten konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Lorient kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 350 bin Euro ve bin sonraki satışından yüzde 20 pay verilecektir" ifadelerine yer verildi.
Toure için 350 bin Euro
Etiketler: Trabzon , Zargo Toure
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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