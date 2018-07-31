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’dan kuvvet çalışması

Torshavn maçının hazırlıklarını sürdürürken salonda kuvvet çalışması yapıldı

Kartal’dan kuvvet çalışması
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Torshavn ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan sabahki antrenman salonda gerçekleştirildi. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi. akşamda taktik ve teknik ağırlıklı ikinci bir idman daha yaptı,
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