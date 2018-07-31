Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Torshavn ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan sabahki antrenman salonda gerçekleştirildi. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi. Beşiktaş akşamda taktik ve teknik ağırlıklı ikinci bir idman daha yaptı,
Kartal’dan kuvvet çalışması
Beşiktaş Torshavn maçının hazırlıklarını sürdürürken salonda kuvvet çalışması yapıldı
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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