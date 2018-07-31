Hosseini resmen Trabzon’da

Trabzonspor İran'ın İstikbal takımında forma giyen Seyedmajid Hosseini ile sözleşme imzaladı. İmza törenine katılan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Yeni transferimiz Majid'i uzun zamandır tanıyordunuz. Bonservisi ile ilgili ufak bir pürüz vardı. Bu yeni hal edildi. Umuyoruz ve diliyoruz ki Trabzonspor'a katkı sağlayacak ve burada başarılı olacak. Hem kulübümüz hem kendisi mutlu günler geçirecek" diye konuştu.
MUTLULUK YAŞIYORUM
Hosseini ise Trabzonspor'a transferi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Taraftarı çok olan bir takıma geldiğim için gururlu ve mutluyum. Takımın başarısı benim için ilk sırada. Ondan sonra hayırlısı neyse o olur inşallah" dedi.
MUTLULUK YAŞIYORUM
Hosseini ise Trabzonspor'a transferi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Taraftarı çok olan bir takıma geldiğim için gururlu ve mutluyum. Takımın başarısı benim için ilk sırada. Ondan sonra hayırlısı neyse o olur inşallah" dedi.
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