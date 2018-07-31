Borç 621 değil 429 milyon euro sorumlusu FETO

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç'un açıklamaları ve geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşulan mali konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Başkan Ali Koç'u eleştiren Yıldınım, kelime oyunlarıyla borcun yüksek gösterildiğini söyledi. İşte Yıldırım'ın sözleri:
BİZE 3 TEMMUZ DARBE VURDU
20 yıllık süreçte yönetimsel doğrular gibi yönetimsel yanlışlıklarımz da olmuştur. Ama negatif yönde meydana gelen gelişmelerin ana ve büyük sebebi 3 Temmuz Kumpası, sorumlusu ise bu kumpası kuran FETÖ'dür.
BORÇ SIFIRLANACAK PARA KALACAKTI
Bunu görmezden gelen açıklamalar ise kulübe zarar vermektedir. Kumpas öncesinde şirket hisselerinin yüzde 15'ini halka arz edip borcu sıfırlayacak, hatta kasamızda para olacaktı. Bu planlama yapılırken Ali Koç'da vardı.
KAYITLARIMIZDA BİR HATA YOK
F.Bahçe'de tüm mali kayıt ve işlemler mevzuata uygun bir şekilde yapılmıştır. Hiçbir mali kayıt ve işlem saklanmamış, tüm mali işlem ve kayıtlar denetlenebilir şekilde tutulmuştur. FETÖ bile kayıtlarımızda hata bulamamıştır.
ÖDENMEYECEK RAKAM DÜŞMELİ!
Mali uzmanlara göre Ali Koç mali yapıyı olduğundan daha olumsuz göstermiştir. Ödenecek gerçek borcu görebilmek için bu borçtan, bütçe performansını etkilemeyecek yani fiilen ödenmeyecek borçların düşürülmesi gereklidir.
2012'DEN SONRA ARTIŞ GÖSTERİYOR
Bu düşüldüğünde gerç borç 429 milyon Euro'dur. Borcumuz 2012'den sonra artış göstermekte bunda da FETÖ'nün kumpasının kulübümüze verdiği zarar büyüktür. ve son yıllardaki döviz artışı borç artışı yükselmiştir.
ÖDEME HER KULÜPTE GECİKİYOR
Futbolcular ile yapılan sözleşmelerde 2 aylık muacceliyet şartı bulunmakta. O nedenle de ödemeler Haziran ayına denk gelmiştir. Her kulüpte ödemeler gecikmektedir. Bu bize has bir özellik değildir.
272 MİLYON TL KİŞİSEL KEFALET
Ali Koç finansal borcumuzu 1.7 milyar TL olarak açıkladı. Benim ve yöneticilerin 86 milyon 500 bin USD, 10 milyon Euro ve 272 milyon TL'lik kişisel kefalet ve avellerimiz de finansal kurumlarına ilave teminat olarak verilmiştir.
BİZE 3 TEMMUZ DARBE VURDU
20 yıllık süreçte yönetimsel doğrular gibi yönetimsel yanlışlıklarımz da olmuştur. Ama negatif yönde meydana gelen gelişmelerin ana ve büyük sebebi 3 Temmuz Kumpası, sorumlusu ise bu kumpası kuran FETÖ'dür.
BORÇ SIFIRLANACAK PARA KALACAKTI
Bunu görmezden gelen açıklamalar ise kulübe zarar vermektedir. Kumpas öncesinde şirket hisselerinin yüzde 15'ini halka arz edip borcu sıfırlayacak, hatta kasamızda para olacaktı. Bu planlama yapılırken Ali Koç'da vardı.
KAYITLARIMIZDA BİR HATA YOK
F.Bahçe'de tüm mali kayıt ve işlemler mevzuata uygun bir şekilde yapılmıştır. Hiçbir mali kayıt ve işlem saklanmamış, tüm mali işlem ve kayıtlar denetlenebilir şekilde tutulmuştur. FETÖ bile kayıtlarımızda hata bulamamıştır.
ÖDENMEYECEK RAKAM DÜŞMELİ!
Mali uzmanlara göre Ali Koç mali yapıyı olduğundan daha olumsuz göstermiştir. Ödenecek gerçek borcu görebilmek için bu borçtan, bütçe performansını etkilemeyecek yani fiilen ödenmeyecek borçların düşürülmesi gereklidir.
2012'DEN SONRA ARTIŞ GÖSTERİYOR
Bu düşüldüğünde gerç borç 429 milyon Euro'dur. Borcumuz 2012'den sonra artış göstermekte bunda da FETÖ'nün kumpasının kulübümüze verdiği zarar büyüktür. ve son yıllardaki döviz artışı borç artışı yükselmiştir.
ÖDEME HER KULÜPTE GECİKİYOR
Futbolcular ile yapılan sözleşmelerde 2 aylık muacceliyet şartı bulunmakta. O nedenle de ödemeler Haziran ayına denk gelmiştir. Her kulüpte ödemeler gecikmektedir. Bu bize has bir özellik değildir.
272 MİLYON TL KİŞİSEL KEFALET
Ali Koç finansal borcumuzu 1.7 milyar TL olarak açıkladı. Benim ve yöneticilerin 86 milyon 500 bin USD, 10 milyon Euro ve 272 milyon TL'lik kişisel kefalet ve avellerimiz de finansal kurumlarına ilave teminat olarak verilmiştir.
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