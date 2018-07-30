Trabzonspor Zargo Toure transferini bitirdi... Bordo- Mavililer'in her konuda anlaşma sağladığı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da transferini açıkladığı 28 yaşındaki savunma oyuncusu dün akşam İstanbul'a geldi. Buradan Trabzon'a geçecek olan Senegalli'nin bugün resmi imzayı atması bekleniyor.
3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Fransa'nın Lorient takımından alınan Toure için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanak.
30 KEZ İZLENİLDİ...
Trabzonspor scout ekibinin Toure'yi transfer edilmeden önce 30 kez izlediği ve ardından oyuncunun kadroya katılmasına karar verildiği öğrenildi.
1 STOPER DAHA...
Savunmaya Hosseini'den sonra Toure'yi transfer eden Bordo-Mavililer, kadrosuna bir stoper daha katacak.
3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Fransa'nın Lorient takımından alınan Toure için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanak.
30 KEZ İZLENİLDİ...
Trabzonspor scout ekibinin Toure'yi transfer edilmeden önce 30 kez izlediği ve ardından oyuncunun kadroya katılmasına karar verildiği öğrenildi.
1 STOPER DAHA...
Savunmaya Hosseini'den sonra Toure'yi transfer eden Bordo-Mavililer, kadrosuna bir stoper daha katacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.