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Trabzon'da

’un ini bitirdiği Lorient’li dün ’ye geldi. İmzalar bugün atılacak

Zargo Toure Trabzonda
Trabzonspor Zargo Toure ini bitirdi... Bordo- Mavililer'in her konuda anlaşma sağladığı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da transferini açıkladığı 28 yaşındaki savunma oyuncusu dün akşam 'a geldi. Buradan Trabzon'a geçecek olan Senegalli'nin bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Fransa'nın Lorient takımından alınan Toure için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanak.

30 KEZ İZLENİLDİ...
Trabzonspor scout ekibinin Toure'yi transfer edilmeden önce 30 kez izlediği ve ardından oyuncunun kadroya katılmasına karar verildiği öğrenildi.

1 STOPER DAHA...
Savunmaya Hosseini'den sonra Toure'yi transfer eden Bordo-Mavililer, kadrosuna bir daha katacak.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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