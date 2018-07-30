Dünya 5’ten Türkiye’de futbol 3’ten büyüktür

Trabzonspor'un sezon açılışında taraftarlara seslenen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzon, Anadolu futbol ihtilalinin olduğu şehir. Dünya 5'ten büyük, Türkiye'de de futbol 3'ten büyüktür." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Sezon açılısında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Trabzonspor'un Sezon açılısında renkli görüntüler ortaya çıktı.
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