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Dünya 5’ten Türkiye’de futbol 3’ten büyüktür

Dünya 5’ten Türkiye’de futbol 3’ten büyüktür
Trabzonspor'un sezon açılışında taraftarlara seslenen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzon, Anadolu futbol ihtilalinin olduğu şehir. Dünya 5'ten büyük, Türkiye'de de futbol 3'ten büyüktür." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un Sezon açılısında renkli görüntüler ortaya çıktı.
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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