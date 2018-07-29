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spor’un 51. yılı meşalelerle kuandı

Bordo-Mavili kulübün 51. kuruluş yıl dönümü İstanbul’da coşku ile kuandı

Trabzonspor’un 51. yılı meşalelerle kutlandı
Trabzonspor'un 51. yıl kuamaları çerçevesinde Bordo-Mavili taraftarlar İstanbul Sütlüce'de bir araya geldi. Taraftarlar kulübün 51. yılını yaktıkları meşalelerle kutladı.

HİZMETÇİNİZ OLAN BAŞKANIM
Sütlüce'deki etkinliğe katılan spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Büyük başkan değil, sizin hizmetçiniz olan başkanım. Sabırla, el ele vererek kulübümüzü geçmişte olduğu gibi zaferlere taşıyacağız" dedi.
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