Trabzonspor’un 51. yılı meşalelerle kutlandı

Trabzonspor'un 51. yıl kutlamaları çerçevesinde Bordo-Mavili taraftarlar İstanbul Sütlüce'de bir araya geldi. Taraftarlar kulübün 51. yılını yaktıkları meşalelerle kutladı.
HİZMETÇİNİZ OLAN BAŞKANIM
Sütlüce'deki etkinliğe katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Büyük başkan değil, sizin hizmetçiniz olan başkanım. Sabırla, el ele vererek kulübümüzü geçmişte olduğu gibi zaferlere taşıyacağız" dedi.
HİZMETÇİNİZ OLAN BAŞKANIM
Sütlüce'deki etkinliğe katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Büyük başkan değil, sizin hizmetçiniz olan başkanım. Sabırla, el ele vererek kulübümüzü geçmişte olduğu gibi zaferlere taşıyacağız" dedi.
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