Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Tolga Zengin'e güveninin tam olduğu öğrenildi. Tecrübeli kaleciyle konuşan Güneş, "Sana güvenim tam. Bu sezon bizim için çok önemlisin" dediği ortaya çıktı.
Tolga Zengin’e Güneş’ten tam destek
Güneş, Tolga’ya güvendiğini söyledi
Etiketler: Tolga Zengin , Teknik Direktörü , Şenol Güneş , Beşiktaş
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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