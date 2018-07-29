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’e Güneş’ten tam destek

Güneş, Tolga’ya güvendiğini söyledi

Tolga Zengin’e Güneş’ten tam destek
Beşiktaş 'in Tolga Zengin'e güveninin tam olduğu öğrenildi. Tecrübeli kaleciyle konuşan Güneş, "Sana güvenim tam. Bu sezon bizim için çok önemlisin" dediği ortaya çıktı.
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