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aranıyor

arayışlarına hız veren Bordo-Mavililer, Mexer, ve üçlüsünden ikisine imza attırmayı hedefliyor...

Stoper aranıyor
Transferde önceliğini savunma hattına veren , lisans işlemlerindeki pürüz giderilmediği için imza atamayan İranlı Hosseini'nin yanı sıra kadrosuna iki daha katmayı hedefliyor. Trabzon'un listesindeki isimler ise; Rennes'li Mexer, Malaga'dan ayrılan Bakary Kone ve Hoffehheim'dan Bicakcic.

ÖNCELİK MOZAMBİKLİ MEXER'DE
Trabzonspor'un stoper indeki önceliği 'nın Rennes takımında oynayan Mozambikli Mexer. Teknik heyetin 30 yaşındaki stoperin alınması için ısrarcı olduğu öğrenildi.



BAKARY KONE AN MESELESİ
Mexer'i bitirmek isteyen Trabzonspor'un iki numaralı hedefi Bakary Kone, kulübü Malaga ile sözleşmesini feshetti. Bu gelişme sonrası Trabzon'un eli güçlenirken, transferin bitmesi artık an meesi.




PLASE ERMİN BİCAKCİC...
FIRTINA, Mexer ya da Kone ikilisinden birinin transferinde sorun çıkma ihtimaline karşılık Hoffenheim'lı ile de temaslarını sürdürüyor. Hedef lig başlamadan iki stoperi bitirimek.



Yunus Emre SEL
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