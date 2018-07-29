Slimani için son 48 saat

Fener forvet transferinde yoğun bir çaba içerisinde. Yeni santrforunu Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına yetiştirmek isteyen Kanarya, zamana karşı yarışıyor. Islam Slimani için Leicester City'ye kiralama teklifi yapan yönetim, İngilizler'e pazartesi akşamına kadar süre verdi.
TOP ARTIK LEİCESTER CİTY'DE
İngiliz kulübü F.Bahçe'nin şartlarını kabul edip Slimani için kiralama iznini verirse forvet transferi kapanacak. Aksi halde listelerin verileceği 2 Ağustos tarihine kadar Janssen transferine zaman harcanacak
KÖTÜ GEÇEN SEZONA RAĞMEN...
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan ve 16 maçta 1 gol atabilen 30 yaşındaki Slimani'nin, tüm bunlara karşın Avrupa'nın önemli santrforları arasında ismi geçiyor.
JANSSEN HABER BEKLİYOR
Fenerbahçe'deki galişmeleri en yakından takip eden isim ise Janssen. Hollandalı futbolcu, yeniden çubuklu formayı giymek istediğini açıkça beyan ediyor. Ancak öncelik Slimani'de.
TOP ARTIK LEİCESTER CİTY'DE
İngiliz kulübü F.Bahçe'nin şartlarını kabul edip Slimani için kiralama iznini verirse forvet transferi kapanacak. Aksi halde listelerin verileceği 2 Ağustos tarihine kadar Janssen transferine zaman harcanacak
KÖTÜ GEÇEN SEZONA RAĞMEN...
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan ve 16 maçta 1 gol atabilen 30 yaşındaki Slimani'nin, tüm bunlara karşın Avrupa'nın önemli santrforları arasında ismi geçiyor.
JANSSEN HABER BEKLİYOR
Fenerbahçe'deki galişmeleri en yakından takip eden isim ise Janssen. Hollandalı futbolcu, yeniden çubuklu formayı giymek istediğini açıkça beyan ediyor. Ancak öncelik Slimani'de.
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