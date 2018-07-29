Kurtuluş savaşı veriyoruz

Divan Kurulu toplantısında söz alan Fenerbançe Kulübü Başkanı Ali Koç, ciddi mali zorluklar ve borçlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Fenerbahçe'nin bir kurtuluş savaşının içerisinde olduğunu belirten Ali Koç, "Üniversite yapmak kolay bir şey değil. Kaç para harcıyorsunuz diye sorarsanız, açıklasam dudağınız uçuklar" dedi.
1 MİLYON ÜYE PROJESİNİN GELECEĞİ...
KISA vadede yeni bir tesis yapmayacaklarını ve 1 milyon üye projesinin rafa kaldırılabileceğini ifade eden Koç, "1 milyon üye projesini ciddi şekilde irdeliyoruz. Geleceği nasıl olacak bakacağız." ifadesini kullandı
F.BAHÇELİ ALİ KOÇ OLARAK SEÇİLDİM
Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: Geldiğimiz nokta kurtuluş savaşı vermemiz gereken bir noktadır. Ben Fenerbahçe Kulübü başkanlığına Koç Holding'den Ali Koç olarak seçilmedim. Fenerbahçeli Ali Koç olarak geldim
ÖNCEKİLER GÖREVİNİ YAPMADI
Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan Koç Holding olarak değil Fenerbahçe olarak çıkacağız. Bunu başaracak camia varsa o da biziz. Öncekiler görevlerini yapmadığı için bu durumdayız.
KARAÇAM: 200 MİLYON ÖDEDİK
Başkan yardımcısı Burhan Karaçam da dün itibariyle 200 milyon TL üzerinde borç edediklerini söyledi. Sporculara ve personele borçlarının olmadığını belirten Karaçam, Ali Koç'un yaptığı hibenin 50 milyon dolar olduğunu söyledi.
1 MİLYON ÜYE PROJESİNİN GELECEĞİ...
KISA vadede yeni bir tesis yapmayacaklarını ve 1 milyon üye projesinin rafa kaldırılabileceğini ifade eden Koç, "1 milyon üye projesini ciddi şekilde irdeliyoruz. Geleceği nasıl olacak bakacağız." ifadesini kullandı
F.BAHÇELİ ALİ KOÇ OLARAK SEÇİLDİM
Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: Geldiğimiz nokta kurtuluş savaşı vermemiz gereken bir noktadır. Ben Fenerbahçe Kulübü başkanlığına Koç Holding'den Ali Koç olarak seçilmedim. Fenerbahçeli Ali Koç olarak geldim
ÖNCEKİLER GÖREVİNİ YAPMADI
Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan Koç Holding olarak değil Fenerbahçe olarak çıkacağız. Bunu başaracak camia varsa o da biziz. Öncekiler görevlerini yapmadığı için bu durumdayız.
KARAÇAM: 200 MİLYON ÖDEDİK
Başkan yardımcısı Burhan Karaçam da dün itibariyle 200 milyon TL üzerinde borç edediklerini söyledi. Sporculara ve personele borçlarının olmadığını belirten Karaçam, Ali Koç'un yaptığı hibenin 50 milyon dolar olduğunu söyledi.
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