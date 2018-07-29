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kulüplerinden 'ya kanca

için yapılan teklifleri değerlendirmeye alan yönetim henüz net karar vermedi

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in iyi bir teklif gelmesi halinde satın raporu verdiği 'ya kulüplerinden Crystal Palace ve Fulham talip oldu. 2 kulüp bu oyuncu için teklifte bulunurken Galatasaray Yönetimi teklifleri inceliyor.

GİTMEYE SOĞUK
Geçtiğimiz sezon takımı şampiyon olmasına rağmen çok eleştirilen Faslı futbolcunun Galatasaray'dan ayrılmak istemediği öğrenildi. Belhanda'nın yakın çevresine, "Buradan ayrılmak istemiyorum" dediği gelen bilgiler arasında.

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