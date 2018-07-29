Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in iyi bir teklif gelmesi halinde satın raporu verdiği Belhanda'ya İngiliz kulüplerinden Crystal Palace ve Fulham talip oldu. 2 kulüp bu oyuncu için teklifte bulunurken Galatasaray Yönetimi teklifleri inceliyor.
GİTMEYE SOĞUK
Geçtiğimiz sezon takımı şampiyon olmasına rağmen çok eleştirilen Faslı futbolcunun Galatasaray'dan ayrılmak istemediği öğrenildi. Belhanda'nın yakın çevresine, "Buradan ayrılmak istemiyorum" dediği gelen bilgiler arasında.
GİTMEYE SOĞUK
Geçtiğimiz sezon takımı şampiyon olmasına rağmen çok eleştirilen Faslı futbolcunun Galatasaray'dan ayrılmak istemediği öğrenildi. Belhanda'nın yakın çevresine, "Buradan ayrılmak istemiyorum" dediği gelen bilgiler arasında.
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