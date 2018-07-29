G.Saray’da mutluyum

Cimbom'un Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, "Galatasaray'da mutluyum. Burada hiç yabancılık çekmedim. Uyum sorunu da yaşamadım" ifadesini kullandı.
BEKLENTİLERİM ÇOK BÜYÜDÜ
Cimbom'un yeni transferi Muğdat yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Galatasaray'da kendimi aşmak için ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.
BEKLENTİLERİM ÇOK BÜYÜDÜ
Cimbom'un yeni transferi Muğdat yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Galatasaray'da kendimi aşmak için ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.
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