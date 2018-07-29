Cocu, Comolli ve 3 topçu!

Fenerbahçe, Altınordu ile oynanan hazırlık maçının ardından İstanbul'a döndü ve yeni sezon çalışmalarına devam etti. Ancak dünkü çalışmada sadece 3 futbolcunun yer aldığı dikkat çekti. Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot'un yer aldığı antrenmanda sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenmana sadece 3 futbocu katılmasına rağmen teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli, çalışmayı sonnuna kadar takip etti. Ayew'in kulübünden hazır gelmesi Cocu'yu fazlasıyla mutlu etti.