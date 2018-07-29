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Cocu, Comolli ve 3 topçu!

’nin dünkü idmanında sadece 3 futbolcu vard ı Buna karşın Cocu ve Comolli idmanı sonuna kadar izledi

Cocu, Comolli ve 3 topçu!
Fenerbahçe, Altınordu ile oynanan hazırlık maçının ardından İstanbul'a döndü ve yeni sezon çalışmalarına devam etti. Ancak dünkü çalışmada sadece 3 futbolcunun yer aldığı dikkat çekti. Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot'un yer aldığı antrenmanda sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenmana sadece 3 futbocu katılmasına rağmen teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli, çalışmayı sonnuna kadar takip etti. Ayew'in kulübünden hazır gelmesi Cocu'yu fazlasıyla mutlu etti.
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