Fenerbahçe, Altınordu ile oynanan hazırlık maçının ardından İstanbul'a döndü ve yeni sezon çalışmalarına devam etti. Ancak dünkü çalışmada sadece 3 futbolcunun yer aldığı dikkat çekti. Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot'un yer aldığı antrenmanda sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenmana sadece 3 futbocu katılmasına rağmen teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli, çalışmayı sonnuna kadar takip etti. Ayew'in kulübünden hazır gelmesi Cocu'yu fazlasıyla mutlu etti.
Cocu, Comolli ve 3 topçu!
Fenerbahçe’nin dünkü idmanında sadece 3 futbolcu vard ı Buna karşın Cocu ve Comolli idmanı sonuna kadar izledi
Etiketler: Fenerbahçe , İstanbul
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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