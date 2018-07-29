Trabzonspor'un Slovenya kampında sakatlanarak ameliyat olan Burak Yılmaz sezonun ikinci haftasına kadar hazır hale gelmek için çalışmalarına start verdi. Sağlık heyetinin kontrolünde çalışmalarını yapan golcü oyuncunun Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Başakşehir maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğu ancak bir sonraki hafta oynanacak olan Sivasspor maçında süre alacak kadar iyileşmesi bekleniyor.
Burak’ın hedefi Sivas maçı
Etiketler: Sivas , Burak Yılmaz , süper lig , Sivasspor , Trabzonspor , Başakşehir
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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