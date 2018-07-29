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Burak’ın hedefi maçı

Burak’ın hedefi Sivas maçı
Trabzonspor'un Slovenya kampında sakatlanarak ameliyat olan Burak Yılmaz sezonun ikinci haftasına kadar hazır hale gelmek için çalışmalarına start verdi. Sağlık heyetinin kontrolünde çalışmalarını yapan golcü oyuncunun 'in ilk haftasında oynanacak olan Başakşehir maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğu ancak bir sonraki hafta oynanacak olan Sivasspor maçında süre alacak kadar iyileşmesi bekleniyor.
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