Galatasaray'ın başarılı sol beki Nagatomo, Japonya Milli Takımı'nda oynarken arkadaşlarını çok özlediğini söyledi. Japon oyuncu, "G.Saray bonservisimi alınca çok mutlu oldum. Burada büyük hedeflerim var" ifadesini kullandı.
Arkadaşlarımı çok özledim
Etiketler: Milli Takımı , Galatasaray , japonya , Arkadaşlarımı
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.