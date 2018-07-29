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çok özledim

Arkadaşlarımı çok özledim
Galatasaray'ın başarılı sol beki Nagatomo, Milli Takımı'nda oynarken arkadaşlarını çok özlediğini söyledi. Japon oyuncu, "G.Saray bonservisimi alınca çok mutlu oldum. Burada büyük hedeflerim var" ifadesini kullandı.
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