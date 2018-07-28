Şimdi hedef Nacer Chadli

Beşiktaş yönetimi bir yandan sürekli teklif gelen yıldızları için pazarlıklarını sürdürürken, diğer yandan da transfer operasyonuna başladı... Cruz Azul formasını giyen Enzo Roco'yu kadrosuna katarak stoper sorununa çözüm bulan Siyah-Beyazlılar şimdi de gözünü Nacer Chadli'ye çevirdi. Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in de takımda görmek istediği Belçikalı yıldız için harekete geçti. Umut Güner'in gelecek hafta Ada'ya gitmesi bekleniyor





GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın West Bromwich ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Chadli ile de görüşmelerde sona gelindiği belirtildi. Umut Güner'in hem oyuncu, hem de kulübüyle son pürüzlerin gidermesinin ardından bu transferin de resmiyet kazanacağı iddia ediliyor.



HÜCUMDA JOKER GİBİ

Nacer Chadli geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen West Bromwich'te iki yıldır forma giyiyor. Mavi-Beyazlı formayla 38 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, bu maçlarda 6 gol atarken, 5 de gol pası verdi. Chadli hücumun her bölgesinde oynuyor.



RUSYA'DA ÖNEMLİ İŞLER YAPTI

2018 Dünya Kupası'nda Belçika formasını giyen Nacer Chadli oldukça etkili bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Japonya karşısında 1 de gol atmayı başardı.







YÖNETİM, MİGNOLET İÇİN BASTIRIYOR

Fabri'yi Fulham'a satan Beşiktaş'ta yönetim, Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet için temaslarını sıklaştırdı. Mignolet de Liverpool'dan ayrılmak istiyor.