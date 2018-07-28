Trabzonspor'un Vahid Amiri ve Majid Hosseini'den sonra kadrosuna katmak istediği Morteza Pouraliganji transferinde işler sarpa sardı. Morteza'nın menajeri ile yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilmediği ve maddi problem olduğu belirtildi.
MORTEZA ZAMAN İSTEDİ
Bonservisi elinde olan Morteza, Trabzon'a gelmek üzereyken İngiliz ekibi Brighton'dan teklif aldığını belirterek, zaman istedi. Brighton'ın teklifini daha cazip bulan Morteza'nın bu kararı yönetimi şok etti. Transfer zora girse de Trabzon ise fiyat artırımına gitmedi.
MORTEZA ZAMAN İSTEDİ
Bonservisi elinde olan Morteza, Trabzon'a gelmek üzereyken İngiliz ekibi Brighton'dan teklif aldığını belirterek, zaman istedi. Brighton'ın teklifini daha cazip bulan Morteza'nın bu kararı yönetimi şok etti. Transfer zora girse de Trabzon ise fiyat artırımına gitmedi.
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