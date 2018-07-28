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'da prüz var

Hosseini krizini zor çözen , diğer stoper hedefi Moterza’da ise sorunla karşılaştı. ile görüşen ’nın aklını menajerler çelerken, Bordo-Mavili yönetim ise fiyat artırımına gitmedi..

Mortezada prüz var
Trabzonspor'un Vahid Amiri ve Majid Hosseini'den sonra kadrosuna katmak istediği Morteza Pouraliganji inde işler sarpa sardı. Morteza'nın menajeri ile yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilmediği ve maddi problem olduğu belirtildi.

MORTEZA ZAMAN İSTEDİ
Bonservisi elinde olan Morteza, Trabzon'a gelmek üzereyken İngiliz ekibi Brighton'dan teklif aldığını belirterek, zaman istedi. Brighton'ın teklifini daha cazip bulan 'nın bu kararı yönetimi şok etti. Transfer zora girse de Trabzon ise fiyat artırımına gitmedi.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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