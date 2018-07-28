Forvet transferini elindeki oyuncuların performansına göre şekillendirecek olan Beşiktaş'ta Cyle Larin SOS veriyor... Hazırlık maçlarında etkili olamayan Kanadalı yıldızın son olarak B36 Torshavn önündeki kötü futbolu büyük sıkıntı yaratıyor. Gol yollarında çok etkisiz olan Larin'in takım arkadaşlarıyla pas alışverişinde de büyük bir sorun yaşadığı gözleniyor.
Cyle Larin endişesi!
Genç yıldızın zayıf rakip Torshavn önündeki performansı da hiç beğenilmedi
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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