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Comolli: Cocu’nun aradığı her şey onda var

Sportif direktör Comolli, “Ayew buraya hazır geldi. Çok yönlü bir oyuncu. Cocu onu istiyordu. Çünkü aradığı özellikler onda var” dedi

Comolli: Cocu’nun aradığı her şey onda var
Ayew'in imza töreninde söz alan Comolli, yıldız futbolcu için "Ayew, hücum hattımız için çok önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da takımda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Çünkü aradığı birçok özellik onda var. Ayew, takımla çalışmalara yarın (bugün) başlayacak. Kendisi şu anda fit durumda. Çünkü Swansea ile sezon başı kampındaydı" ifadelerini kullandı.

KAZANMAK İÇİN GELDİM
Comolli "Andre Ayew'i niye istedik? Çünkü o çok yönlü bir oyuncu. Siz bir futbolcuya 'F.Bahçe'ye neden geldiniz?' diye sorarsanız cevabı çok basit: Kazanmak" diyerek sözlerini tamamladı.anmak" diyerek sözlerini tamamladı.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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