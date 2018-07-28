Comolli: Cocu’nun aradığı her şey onda var

Ayew'in imza töreninde söz alan Comolli, yıldız futbolcu için "Ayew, hücum hattımız için çok önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da takımda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Çünkü aradığı birçok özellik onda var. Ayew, takımla çalışmalara yarın (bugün) başlayacak. Kendisi şu anda fit durumda. Çünkü Swansea ile sezon başı kampındaydı" ifadelerini kullandı.



KAZANMAK İÇİN GELDİM

Comolli "Andre Ayew'i niye istedik? Çünkü o çok yönlü bir oyuncu. Siz bir futbolcuya 'F.Bahçe'ye neden geldiniz?' diye sorarsanız cevabı çok basit: Kazanmak" diyerek sözlerini tamamladı.anmak" diyerek sözlerini tamamladı.