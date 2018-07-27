Ozan Tufan bombası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sakaryaspor ile oynanan maçtan sonra "4 büyükler de aralarında transfer yapmalı" ifadesini kullanmıştı.
TAKAS TEKLİF EDİLECEK
Özellikle sosyal medyada büyük ses getiren bu sözlerin şifresi çözüldü. Alınan bilgilere göre Fatih Terim, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan'ı gözüne kestirdi. Hatta Galatasaray yönetimi, Sarı-Lacivertliler ile temasa geçerek bir ön görüşme de yaptı. Şimdi bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin vereceği reaksiyon merakla bekleniyor. Ozan Tufan'ın Galatasaray'a gitmeyi çok istediği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin milli futbolcuya karşılık Fenerbahçe'ye takas teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.
2001'DEN BERİ YOK!
İstanbul'un 3 büyüğü arasında sözleşme bitişleri hariç en son transfer 2001'de oldu. O dönem Galatasaraylı Ahmet Yıldırım ve Beşiktaşlı Ayhan Akman takas edildi.
TAKAS TEKLİF EDİLECEK
Özellikle sosyal medyada büyük ses getiren bu sözlerin şifresi çözüldü. Alınan bilgilere göre Fatih Terim, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan'ı gözüne kestirdi. Hatta Galatasaray yönetimi, Sarı-Lacivertliler ile temasa geçerek bir ön görüşme de yaptı. Şimdi bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin vereceği reaksiyon merakla bekleniyor. Ozan Tufan'ın Galatasaray'a gitmeyi çok istediği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin milli futbolcuya karşılık Fenerbahçe'ye takas teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.
2001'DEN BERİ YOK!
İstanbul'un 3 büyüğü arasında sözleşme bitişleri hariç en son transfer 2001'de oldu. O dönem Galatasaraylı Ahmet Yıldırım ve Beşiktaşlı Ayhan Akman takas edildi.
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