Önümüzdeki hafta yıldırım düşecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 'Camiaya Sesleniş' programında açıklamalar yaptı. Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün borcunun 621 milyon Euro olduğunu açıkladı. Ali Koç, "Borç durumunun 400 milyon euro olduğu söyleniyordu. Bizim 31 Mayıs 2018 itibarıyla toplam borcumuz 621 milyon euro (3.2 milyar TL). Borcun 2,2 milyar TL'si kısa vadeli. Yani bu borcun bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor" diye konuştu! Öte yandan Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'ne 50 milyon dolar hibe ettiğini açıkladı