Janssen yolda Ayew tamam

Devler Ligi ön elemesinde oynayacağı Benfica maçlarına en güçlü kadrosuyla çıkmak isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı... Sarı-Lacivertliler, Swansea'den Andre Ayew'in satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını resmi internet sitesinden duyurdu. Kanarya, Janssen'le de imza aşamasına geldi.
AYEW BUGÜN İSTANBUL'DA
Ayew'i kadrosuna kattığını duyuran F.Bahçe, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Ayew bugün sağlıkık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-Lacivertliler'le sözleşme imzalayacak.
1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
F.Bahçe Swansea City'ye kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Ayew'in satın alma opisyonuyla ilgili bilgilendirme yapılmazken, Ganalı yıldız ise Fener'den senelik 3.2 milyon Euro kazanacak.
JANSSEN DÖNÜŞE ÇOK YAKIN
Geçtiğimiz sezon çubuklu formayı giyen Vincent Janssen de geri dönüş için gün sayıyor... Tottenham'la yapılacak son görüşmenin ardından Hollandalı forvetin 1 yıl daha kiralanması bekleniyor.
AYEW BUGÜN İSTANBUL'DA
Ayew'i kadrosuna kattığını duyuran F.Bahçe, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Ayew bugün sağlıkık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-Lacivertliler'le sözleşme imzalayacak.
1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
F.Bahçe Swansea City'ye kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Ayew'in satın alma opisyonuyla ilgili bilgilendirme yapılmazken, Ganalı yıldız ise Fener'den senelik 3.2 milyon Euro kazanacak.
JANSSEN DÖNÜŞE ÇOK YAKIN
Geçtiğimiz sezon çubuklu formayı giyen Vincent Janssen de geri dönüş için gün sayıyor... Tottenham'la yapılacak son görüşmenin ardından Hollandalı forvetin 1 yıl daha kiralanması bekleniyor.
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