B36 Torshavn - Beşiktaş | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'a konuk oluyor...​



B36 TORSHAVN: 0 - BEŞİKTAŞ: 0







STAT: Gundadalur

SAAT: 21:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Yevhen Aranovskiy



B36 TORSHAVN: Gentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard, Brockie, Jacobsen, Magnusson, Cieslewicz, Olsen, Saag

TEKNİK DİREKTÖR: Jakup A Borg

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Larin

YEDEKLER: Utku Yuvakuran, Negredo, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Alpay Çelebi, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



205. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda 205. kez mücadele edecek. Siyah-beyazlılar daha önce oynadığı 204 karşılaşmada 77 galibiyet aldı. 44 maçı beraberlikle sonuçlanırken, 83 defa da yenildi. Beşiktaş bu maçlarda rakip fileleri 265 kez havalandırırken, kalesinde 294 gol gördü.



BU LİGDE ÇOK FARKLI

Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 102 karşılaşma oynadı. Bunların 46'sını kazanırken, 21'inde beraberlikle sahadan ayrıldı. 35'ini ise kaybetti. Kartal, 159 kez fileleri sarsmayı başardı. 125 gole ise engel olamadı.



5 EKSİKLE GİTTİ

Beşiktaş, B36 Torshavn deplasmanına 5 eksikle gitti. Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla boy gösteren Pepe ve Ricardo Quaresma ile Hırvatistan ile finale kadar giden Domagoj Vida, UEFA listesine yazılmamıştı. Ayrıca Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre de hafif sakatlıkları sebebiyle Faroe Adaları'na götürülmedi.



GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER

Siyah-beyazlı ekibin yıldızlarından Negredo, Adriano, Medel ve Love B36 Torshavn karşılaşması öncesi galibiyet sözü verdi. Yıldız oyuncular, "Her ne kadar rakibimiz bizim ayarımızda olmasa da her maç bizim açımızdan çok önemli. Kağıt üzerinde favori olsak da bu maça tüm ciddiyetimizle çıkarak rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacağız. Taraftarlarımız merak etmesin hem maçı kazanıp hem de turu geçeceğiz" ifadtelerini kullandılar.



BORG: FAVORİ OLAN BEŞİKTAŞ

Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ın teknik direktörü Jakub Borg, Beşiktaş karşılaşmasından fazla umutlu olmadıklarını söyledi. 38 yaşındaki çalıştırıcı "Turun favorisi Beşiktaş. Onlara karşı elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ancak işimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Pes etmeden sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.



EN KÖKLÜ KULÜP

Beşiktaş'ın rakibi B36 Torshavn'ın oyuncu değeri sadece 2 milyon euro. Bu da Kartal'ın neredeyse 40'ta 1'i. Faroe Adaları'nın kuruluş tarihi en eski takımı olan B36 Torshavn, Avrupa Kupaları'nda çıktığı 24 maçın sadece 2'sini kazanabildi. 5 beraberlik, 17 de mağlubiyet aldı.



SICAKLIK DÜŞECEK

İstanbul'dan Faroe Adaları'na giden Beşiktaş'ı soğuk bir hava karşıladı. İstanbul'da 30 derecede idmana çıkan Kartal, B36 Torshavn ekibiyle olan karşılaşmasını yaklaşık 13 derecede oynayacak. Maç saatinde nem ise yüzde 91'e kadar yükselecek..