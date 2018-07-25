Kartal'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup yeni sezonda hedefin büyüdüğünü söyledi. Geçtiğimiz sezon kaybedilen şampiyonluğa çok üzüldüklerini vurgulayan Siyah-Beyazlı yıldız, "Bu sezon bu şampiyonluğu geri almayı çok istiyoruz. Ayrıca Avrupa'da hedefimiz kupayı kazanmak" ifadesini kullandı.
Yeni sezonda hedef büyüdü
Etiketler: oğuzhan özyakup , yeni sezon , Kartal
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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