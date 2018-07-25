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da hedef büyüdü

Yeni sezonda hedef büyüdü
'ın yıldız oyuncusu da hedefin büyüdüğünü söyledi. Geçtiğimiz sezon kaybedilen şampiyonluğa çok üzüldüklerini vurgulayan Siyah-Beyazlı yıldız, "Bu sezon bu şampiyonluğu geri almayı çok istiyoruz. Ayrıca Avrupa'da hedefimiz kupayı kazanmak" ifadesini kullandı.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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