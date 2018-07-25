Sivas aldı Fener baktı!

Sivas'tan Fenerbahçe'ye Barcelona çalımı... Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan olmasının ardından beklentiler çok fazla artmış herkes Ali Koç'un Katalan kulübü ile ilişkileri nedeniyle Barcelona'dan yıldız transferi beklentisine girmişti.
GÜNDEM OLDU
Başta Kolombiyalı stoper Yerry Mina olmak üzere Barcelona'dan birçok ismin Fenerbahçe ile adı anılmıştı. Ancak Barcelona'dan transferi Fenerbahçe değil, Sivasspor yaptı. Sivasspor, Barça'nın Brezilyalı sağ beki Douglas'ı kadrosuna kattı ve sosyal medya patladı. Fenerli taraftarlar, "Hani Barça'dan yıldızlar gelecekti. Sivas, Barça'dan Douglas'ı kaptı. Biz hala menajerlerin ağzına bakıyoruz" dediler. Taraftalar, "Barça şart değil. Nereden olursa olsun takıma iyi bir santrfor ve stoper alınsın razıyız" ifadesini de kullandılar.
FENER 1 AYDIR MİNA'YI BEKLİYOR!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Barcelonalı Yerry Mina, Fenerbahçe'ye çok zaman kaybettirdi. Sarı-Lacivertli yönetim bir türlü müjdeli haberi veremedi. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica maçına sayılı günler kaldı ama kritik takviyeler hala yapılamadı.
GÜNDEM OLDU
Başta Kolombiyalı stoper Yerry Mina olmak üzere Barcelona'dan birçok ismin Fenerbahçe ile adı anılmıştı. Ancak Barcelona'dan transferi Fenerbahçe değil, Sivasspor yaptı. Sivasspor, Barça'nın Brezilyalı sağ beki Douglas'ı kadrosuna kattı ve sosyal medya patladı. Fenerli taraftarlar, "Hani Barça'dan yıldızlar gelecekti. Sivas, Barça'dan Douglas'ı kaptı. Biz hala menajerlerin ağzına bakıyoruz" dediler. Taraftalar, "Barça şart değil. Nereden olursa olsun takıma iyi bir santrfor ve stoper alınsın razıyız" ifadesini de kullandılar.
FENER 1 AYDIR MİNA'YI BEKLİYOR!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Barcelonalı Yerry Mina, Fenerbahçe'ye çok zaman kaybettirdi. Sarı-Lacivertli yönetim bir türlü müjdeli haberi veremedi. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica maçına sayılı günler kaldı ama kritik takviyeler hala yapılamadı.
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